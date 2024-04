“Non ci fai paura” Il leader dell' ong schiuma di rabbia | con chi se la prende

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) “Mando un messaggio a Giorgia Meloni: non ci fai, continueremo a pensare che prima si salva e poi si discute, questi provvedimenti non ci fanno. Noi continueremo”. Si conclude così, con le parole di Luca Casarini, la conferenza stampa improvvisata, a bordoa nave Mare Jonio, la nave ong reduce da un'aggressione armata sferrata dai libici in mare. Il comandante Giovanni Buscema, e Beppe Caccia per la società armatrice, la Idra social Shipping, avevano appena ricevuto a Pozzallo la notifica del fermo amministrativo di 20 giorni (con multa fino a 10mila euro)a nave di cui si serve Mediterranea Saving Humans per operare il soccorso in mare. Ieri la Mare Jonio aveva sbarcato a Pozzallo 56 persone messe in salvo a 95 miglia dalle coste libiche. Secondo quanto riportato in verbale, il centro di ...