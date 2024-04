(Di sabato 6 aprile 2024) Anche laè stata fermata dalle autorità italiane con l'accusa di aver infranto il decreto Piantedosi. Da Lucail messaggio per: "Non ci fermiamo qui"

Guai cinesi, problemi globali. A tre settimane della fine del Congresso del popolo, dal quale è uscita l’agenda economica cinese, per il Dragone è tempo di continuare a vedersela con lo scetticismo ... (formiche)

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma poco fa in seguito all’annuncio ufficiale di Rafael Nadal , che ha dato forfait per il Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il leggendario ... (oasport)

“ Meloni , non ci fai paura ”, è il messaggio lanciato da Luca Casarini , capo missione della ong Mediterranea, dopo il fermo imposto alla Mare Jonio. “Le Autorità hanno notificato al comandante e ... (ilfattoquotidiano)

"Non ci fai paura". Da Casarini l'attacco a Meloni dopo lo stop della Mare Jonio - Anche la Mare Jonio è stata fermata dalle autorità italiane con l'accusa di aver infranto il decreto Piantedosi. Da Luca Casarini il messaggio per Meloni: "Non ci fermiamo qui" ...ilgiornale