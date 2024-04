Non c’è più religione perché mancano i prof Pubblicato il bando del maxi concorso da 6mila posti

(Di sabato 6 aprile 2024) Non c’è più, ma soloessori: almeno a giudicare dalla infornata poderosa prevista daldiappenain Gazzetta ufficiale. Ilera atteso nel mondo della scuola da oltre 20 anni: il Dpcm autorizza il ministero dell’Istruzione e del Merito ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di 6.428di insegnante dicattolica, con un aumento significativo rispetto ai 5.116previsti dal precedente decreto del 20 luglio 2021 mai reso attuativo. La doppia procedura prevede unordinario (30% dei), aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti, e un ...

19.15 "Sulla casa stiamo lavorando non per condonare abusi esterni, ma per aiutare milioni di famiglie che non riescono a comprare o a vendere casa loro". Così il ministro delle Infrastrutture ... (televideo.rai)

Matteo Berrettini è di nuovo in una finale ATP. L’azzurro si è preso di forza l’ultimo atto del torneo ATP di Marrakech , battendo l’argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata due ... (oasport)

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa lamentandosi per un episodio arbitrale A San Siro il Milan ha vissuto un pomeriggio perfetto. I rossoneri ... (dailymilan)

Il nuovo Kennedy è di destra. L'obiettivo è far perdere Biden: Mondo Robert Kennedy Junior flirta con la candidatura nel partito libertario per danneggiare Biden Matteo Muzio L'eminenza grigia Le idee decisamente non convenzionali però hanno trovato orecchie ...

Quesiti, trucchi e attendibilità: ecco il test Minnesota per i pm: L'indicazione comunemente data ai candidati che si sottopongono al test per carriere militari è quella di rispondere a tutti i quesiti perché altrimenti il test rischia di essere invalidato, di non ...