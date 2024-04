Nomisma | prezzi degli immobili inarrivabili per chi ha uno stipendio normale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) In un momento in cui il tema della casa torna al centro, tra le promesse, ancora non ben definite, di pace edilizia e lo stop alla cessione dei crediti del Superbonus, siamo rimasti stupiti dall’acquisto compiuto dalla multinazionale del lusso Kering in via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda milanese. 11.800 metri quadri al prezzo di 1,3 miliardi di euro: oltre 110mila euro/mq, per un edificio che dovrà raccontare al mondo il prestigio dei marchi, molti dei quali italiani, del gruppo guidato da Pinault. Se da un lato la notizia riconferma la vocazione internazionale di Milano, dall’altro ci spinge ad aprire gli occhi sulla direzione intrapresa daiassetari, sia residenziali, sia commerciali nelle città. Il fatto che i centri cittadini siano guardati con interesse dai grandi capitali ci interroga su che ...