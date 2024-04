No al divieto Il Tar dà ragione ai camper

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Nessun. Lo ha stabilito il Tar di Brescia accogliendo il ricorso dell’Associazione nazionale coordinamentoisti guidata da Isabella Cocolo contro l’ordinanza del Comune di Idro, che aveva illegittimamente vietato l’accesso aiin una strada. In sintesi, con ordinanza di luglio 2022, il responsabile dell’area tecnica, urbanistica e lavori pubblici del Comune di Idro, Raffaella Pellizzari, ha istituito ildi transito permanente alle autocaravan da Vantone fino alla frazione di Vesta. L’Associazione è intervenuta subito in via preventiva, chiedendo al Comune di revocare in autotutela l’ordinanza, trovando però un muro contro muro. Da qui il ricorso al Tar, seguito dall’avvocato Marcello Viganò, che ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione dell’articolo 185 del Codice della Strada, il ...