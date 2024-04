Niente futuro per 13 tigli L’Amministrazione ha deciso di tagliarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Sui 13di piazza delle Associazioni il Comune tira dritto: saranno abbattuti per fare spazio a un restyling complessivo della piazza. Una nota diffusa in questi giorni dall’ente locale sembra porre la parola fine alla querelle che si trascina da mesi, con cittadini e comitati decisi a salvare le 13 piante e il Comune che vuole invece procedere al taglio. "Queihanno circa 50 anni e sono arrivati a un punto di discesa della loro performance ambientale", fa sapere il Comune, dando rassicurazioni sul fatto che le piante verranno sostituite con nuovi esemplari. Comitati e movimenti di pressione, però, non ci stanno e intendono proseguire con iniziative di protesta e sensibilizzazione. La prossima è in agenda domani alle 15 in piazza delle Associazioni. A.Z.