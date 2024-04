Nave Mare Ionio | multa e fermo 20 giorni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 16.05 Notificata unada 10mila euro e ilamministrativo di 20a comandante e armatore della.Lo riferisce la ong Mediterranea che usa laper i soccorsi in. L'accusa è di "aver istigato la fuga di migranti per sottrarsi alla Guardia Costiera libica" Secondo la Ong,duefa la Guardia libica ha sparato contro lamentre operava un salvataggio di 58 migranti in zona Sar libica."E' una rappresaglia nei confronti di chi fa il proprio dovere",dice il capo missione Casarini.