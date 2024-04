Napoli su Zhegrova | sfida alla Juve | Rrahmani può essere decisivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 aprile 2024) Illantus per Edon, talento kosovaro del Lille. Il connazionalepotrebbe agevolare l’affare con gli azzurri. Ilavrebbe messo nel mirino Edon, talentuoso esterno offensivo classe ’99 del Lille, per rinforzare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione di calciomercato estivo. L’interesse degli azzurri, però, si scontrerebbe con quello dellantus dello stesso, innescando un’asta di mercato tra i due club italiani. La stagione diIl kosovaro sta vivendo una stagione da urlo con il Lille, totalizzando fin qui 11 gol e 9 assist. Numeri che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni dei grandi club. Il contratto in scadenza nel 2026 ...