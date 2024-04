Napoli | nel mirino Nicolò Zaniolo | Spalletti gli ha consigliato di tornare in Italia

(Di sabato 6 aprile 2024) Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilsta prendendo in considerazioneper la prossima stagione. Un retroscena interessante riguarda l’ex giocatore della Roma: sembra che desideri fare ritorno in, e persinogli avrebbediin Serie A. Inizialmente, anche la Fiorentina era interessata al giocatore, ma ora è il L'articolo

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’architetto Gino Zavanella , che dovrebbe costruire il nuovo stadio del Napoli e il centro sportivo. Zavanella : «Stadio a Bagnoli? De Laurentiis non mi ha ... (ilnapolista)

Ai microfoni di Tele A, il giornalista Massimo Sparnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del nuovo allenatore della squadra azzurra: “Antonio Conte ha firmato ... (dailynews24)

Meluso-Napoli, opzione entro il 30 aprile. De Laurentiis non gli comunicato nulla - Mauro Meluso sta continuando a lavorare per il Napoli nonostante il suo futuro potrebbe essere lontano dal club azzurro.areanapoli

Napoli, la metropolitana delle meraviglie tra arte e storia - Oltre alla fermata Capodichino, lungo la Linea 1 della metropolitana di Napoli ci sono altre stazioni ispirate all’arte e diventate occasione per la tutela e la riqualificazione del patrimonio ...huffingtonpost

Il Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, fa visita al porto di Napoli - Napoli - “Il porto di Napoli ha un ruolo fondamentale per la crescita non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese: per questo il Governo guarda con molta ...napolivillage