Napoli | Kvara vuole restare | a fine stagione il nuovo contratto

(Di sabato 6 aprile 2024) L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela come l'interessamento del Barcellona pernon abbia scomposto l'attaccante azzurro, il quale ha espresso la sua volontà diin azzurro e prolungare ilcon la SSC. "Il Barcellona, intanto, prende appunti e si mette in fila: è un'altra big d'Europa che si accomoda

Il Napoli ri torna in campo domenica alle 15 contro il Monza , ultime speranze di qualificazione europea per il Napoli dopo il pesante KO con l’Atalanta. Ri torna Kvara dal primo minuto nel tridente ... (teleclubitalia)

L'ombra lunga del Barcellona su Khvicha Kvaratskhelia : secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario As, il club catalano avrebbe non solo messo nel mirino il georgiano del Napoli ma... (ilmattino)

CorSport - Sondaggio Barça per Kvara: ADL ha apprezzato molto un gesto di Khvicha. Cosa trapela sul suo futuro al Napoli - Il Barcellona si è informato su Khvicha Kvaratskhelia. La notizia, rimbalzata ieri dalla Spagna, non ha provocato chissà quali reazioni in casa Napoli. Sia il calciatore che la società non hanno avuto ...msn

Monza-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime speranze di rimonta Champions del Napoli passano per la Brianza. Gli azzurri di Calzona affrontano il Monza del napoletano Palladino che sogna addirittura l'aggancio in classifica a quota 45 ...ilmattino

TMW – Monza-Napoli, probabili formazioni: scelto il sostituto di Pessina, Kvara dal 1' - Domenica alle 15:00 il Monza ospiterà il Napoli all’U-Power Stadium per la 31esima giornata di Serie A. Gli azzurri non hanno alcun alibi dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. La vittoria è ...mondonapoli