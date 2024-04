Napoli | il racconto della donna ferita per errore al parco giochi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 aprile 2024) “La paura c’è ancora, ma il peggio è passato, non vedo l’ora di tornare a casa”. Luisa Mangiapia era alcon la sua bimba di 11 anni. Fuorigrotta, quartiere residenziale dell’area ovest di: un normale pomeriggio di primavera, giovedì, ha rischiato di trasformarsi nell’ennesima tragedia che genera le tante, troppe vittime innocenti di criminalità. Come il musicista di 24 anni Giovanbattista Cutolo, come l’aspirante pizzaiolo diciottenne Francesco Pio Maimone, solo per citare i fatti più eclatanti dell’ultimo anno. Il più delle volte, e anche stavolta, è una criminalità di giovanissimi che non guarda in faccia nessuno e spara tra adulti e bambini ovunque: in una piazza affollata, davanti a un pub, sul Lungomarecittà e persino in un. Un proiettile ...