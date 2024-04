Napoli | donna ferita a Fuorigrotta De Iesu | «Il quartiere è a rischio | presto altre telecamere»

(Di sabato 6 aprile 2024) «Quello che è successo giovedì sera aè un fatto molto grave. Non solo perché ha portato al ferimento di unainnocente, non solo perché...

Napoli , donna picchiata con schiaffi e pugni per mesi dal compagno. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri Una donna di 33 anni è stata picchiata per mesi dal suo compagno a ... (361magazine)

Napoli, donna ferita a Fuorigrotta: «Basta violenza, vogliamo un presidio dell’Esercito» - La paura è ancora tangibile a Fuorigrotta. Dopo la terribile sparatoria di tre giorni fa nell’area giochi di piazza Italia appena inaugurata, si contano sulle dita di una mano i ...ilmattino

Capodimonte, lavori in corso e tante opere in trasferta: «Tornerà più bello di prima» - Nemmeno il record di presenze turistiche a Napoli è riuscito a risollevare il botteghino di Capodimonte, penalizzato come è ormai noto dai lavori in corso che contribuiranno a ...ilmattino

Napoli. ‘Conta che passa la pazza’: da giovedì al teatro Elicantropo l’opera di Irma Ciaramella - Da giovedì 11 aprile 2024 al Teatro Elicantropo di Napoli "Conta che passa la pazza" di Irma Ciaramella: un viaggio introspettivo alla ricerca della propria ...teleradio-news