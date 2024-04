Napoli | arrestato trafficante di droga ricercato da anni | faceva il pizzaiolo a Valencia | scoperto per una storia Instagram

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Si era rifatto una vita in Spagna da quasi 3il, e probabilmente sarebbe riuscito a farla franca ancora a lungo senza i social, una vetrina online usata in modo incauto da un latitante. E proprio setacciando i profili social è stato trovato Vincenzo Matacena, 39enne del rione Traiano adall'ottobre del 2021 per una condanna legata a reati connessi con lae oradopo l’indagine dai carabinieri del Nucleo operativo di Bagnoli. La condanna per traffico di stupefacenti Matacena erada, gli ultimi tre passati alontano dai riflettori e coperto da un’attività ordinaria in una ...