MXGP | GP Sardegna | Prado svetta nella Qualifying Race | 24° Monticelli

(Di sabato 6 aprile 2024) Jorjedominantea Riola Sardo, località della provincia di Oristano che ospita questo weekend il GP di2024, terza tappa del Campionato Mondiale 2024 di motocross. Il centauro iberico in sella alla Red Bull Gas Gas si è reso artefice di una grande sessione, dove ha segnato un crono di 23:55.666 superando con margine lo sloveno Tim Gajser (Team HRC), secondo a +0:06:628, e Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory), terzo a +0:25.730. Quarta posizione poi per Jeremy Seewer (Kawasaki Racing Team), il quale si è accontentato di un ritardo di +0:33.621 posizionandosi davanti a Paul Jonass (Standing Construct Honda), quinto a +0:34.518, a Calvin Vlaanderen (Monster Energy Yamaha), sesto a +0:35.357, e Gleen Condenhoff (Fantic Factory Racing), settimo a +0:44.601. Motocross, ...

