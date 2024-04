MX2 | GP Sardegna 2024 | de Wolf è il più veloce della Qualification Race | 12° Adamo Bonacorsi in top 10

(Di sabato 6 aprile 2024) Si è conclusa con il miglior tempo di Kay delavalida per il GP, terzo appuntamento del Mondialedi motocross, classe MX2, in scena sul tracciato di Riola Sardo. L’olandese in forza alla Neestan Husqvarna nello specifico ha ottenuto un crono di 24:07.498, piazzandosi davanti alle due Yamaha di Thibault Benistant e Rick Elzinga, rispettivamente secondo e terzo con un gap di 0:03:300 e 0:21:657 sul primo classificato. Fuori dalla top 10 invece Andrea. L’italiano in sella alla Red Bull KTM si è dovuto accontentare infattidodicesima piazza, con un ritardo di 1:01:318; è andata decisamente meglio invece ad Andrea Bonacrosi (Monster Energy Yamaha), ottavo con +0:29.172 precedendo poi Lucas Coenen ...

MXGP, orari TV del GP di Sardegna: Prado sogna la fuga, Adamo cerca la rimonta - A Riola Sardo va in scena il terzo round del Mondiale. Lo spagnolo, campione in carica, prova ad allungare ulteriormente nella top class. Attenzione a Gajser e Herlings. Nella classe cadetta tutti a c ...gazzetta

Motocross, il GP Sardegna in diretta su Rai Play: tutti gli orari - Ufficializzati gli orari per seguire in diretta il GP Sardegna del Mondiale Motocross. La programmazione TV e streaming.corsedimoto

Pomeriggio di qualifiche per il motocross mondiale sulla sabbia del circuito di Riola - Entra nel vivo questo pomeriggio con le qualifiche della MXGP (ore 17.25) e della MX2 (ore 16.35) il fine settimana del Gran Premio della Sardegna, terza tappa stagionale del Mondiale di motocross, al ...linkoristano