Museo | rifugio e maniero | gestione a Promocultura

(Di sabato 6 aprile 2024) Il Comune di Massa conferma launica in appalto alla cooperativadi Empoli perantiaereo della Martana,Gigi Guadagnucci e castello Malaspina, almeno fino a giugno 2025. Un servizio affidato per circa 75mila euro e finanziato con le risorse che palazzo civico incasserà dall’imposta di soggiorno: circa 34mila euro a testa divisi fra Malaspina e Guadagnucci, il resto alla Martana. Questo in attesa che si chiariscano in maniera definitiva i nuovi rapporti fra Comune e Soprintendenza per il castello, o meglio che si chiuda la pratica di Federalismo Demaniale già avviata, per fare poi un vero bando di gara che individui un unico gestore delle tre strutture, anche con nuove funzioni e indirizzi. Il nodo resta quello del Castello. A maggio dell’anno scorso era stato concesso dalla ...