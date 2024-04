Muore per un malore davanti agli amici | tragedia durante l’escursione

L'ipotesi è che la 41enne abbia fatto un errore nei tempi di apertura della vela Tragedia in Trentino. Una base jumper , canadese di 41 anni, ha perso la vita in seguito ad un tentativo di lancio dal ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Tragedia in Trentino. Una base jumper, canadese di 41 anni, ha perso la vita in seguito ad un tentativo di lancio dal Becco dell'Aquila, sul monte Brento, in valle del Sarca. La donna, ... (webmagazine24)