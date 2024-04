Muore la figlia | perseguita l’ex moglie | a processo 71enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Ancona, 6 aprile 2024 - Non aveva retto alla perdita della, afflitta dall’anoressia e morta suicida a soli 23 anni. Era il 2014 e poco dopo la sua scomparsa ha iniziato are la ex(la coppia era già separata) perché la riteneva responsabile della fine della loro. Cosi prima con telefonate, messaggi audio e scritti, fatti in qualunque ora del giorno e della notte, e poi attaccando sotto casa e anche in giro per la città fogli dove accusava la donna del suicidio, un osimano di 71 anni è finito adavanti alla giudice Martina Marinangeli per stalking e diffamazione. La ex consorte ha denunciato i fatti solo a ottobre del 2022 perchémarito erano diversi mesi che aveva ripreso a torturarla. In passato lo aveva fatto nella stessa maniera, con ...