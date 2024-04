Mozambico | Il terrore jihadista si scatena contro i cristiani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 aprile 2024) Sono decine le vittime dei terroristi islamici negli attacchiobiettivi religiosi, condotti di recente nel nord del Paese. Una zona martoriata da massacri e migliaia di persone in fuga dalle violenze. E dove si concentrano anche immense risorse energetiche. Mentre il terrorismo siin Russia e riprende forza nelle ex repubbliche sovietiche, è caccia aiin Africa Meridionale. E ilne è l’epicentro. La recrudescenza degli attacchi jihadistii «crociati» dall’inizio dell’anno è letteralmente esplosa, concentrandosi in particolarei nostri missionari. Il che ha costretto sacerdoti, suore e altri operatori della Chiesa cattolica a fughe impreviste, che né il Vaticano né le Ong riescono a gestire, tantomeno a governare. Motivo per cui ancora ...