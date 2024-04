Moviola Milan-Lecce | Luca Marelli | gol di Rafael Leao? Ci sono tre errori

(Di sabato 6 aprile 2024), a Daznha spiegato qualistati gliarbitrali nell’azione del gol diIlha vissuto un gran bel pomeriggio in quel di San Siro. La squadra di Pioli ha vinto 3-0 contro il, nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A. A firmare il successo rossonerostati Christian Pulisic e Olivier Giroud nel primo tempo enella ripresa. Proprio sul gol del portoghese però cistate le proteste del. La rete diinfatti viene da una ripartenza in cui, proprio all’inizio dell’azione, Almqvist viene colpito ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata di Serie A TIM 2023/24: Moviola Milan Lecce l’episodio chiave della Moviola del match tra Milan e Lecce , valido per la 31esima ... (calcionews24)

Milan-Lecce, il rosso di Krstovic e il rigore: giallorossi furibondi con l'arbitro. E Sticchi Damiani se ne va. Cosa è successo - Il Milan domina e vince, al Lecce resta il rammarico ma anche la rabbia per qualche decisione dell'arbitro, che arriva dopo le polemiche della partita d'andata (con il Var che annullò la rete del 3-2 ...quotidianodipuglia

Roma-Lazio, la Moviola: giallo per Vecino in ritardo su Llorente - 21' - Primo giallo della partita per Vecino: intervento in ritardo dell'uruguaiano ai danni di Llorente, ammonizione inevitabile. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere ...forzaroma.info

Moviola Milan-Lecce 3-0: regolare il gol di Leao, ma Massimi … | LIVE News - Di Salvatore Riggio Il sabato della 31° giornata inizia con il Milan che ospita il Lecce e prosegue con il derby fra Roma e Lazio. A chiudere il Torino, a… Leggi ...informazione