MOVIOLA – Milan-Lecce | Krstovic colpisce Chukwueze con la gamba alta | espulso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Episodio dain. Al 45? c’è il cartellino rosso diretto all’indirizzo di Nikola, reo di aver colpito inavvertitamentenel tentativo di agganciare un pallone che si era impennato in area. Laè davveroe in posizione pericolosa per l’incolumità dell’avversario: in questi casi, l’arbitro non deve valutare soltanto la volontarietà o meno, che in questo caso ovviamente non c’è, ma anche la gravità del contatto. Il cartellino rosso viene confermato dal Var e i salentini sono sotto di due gol e di un uomo all’intervallo. SportFace.