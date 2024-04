Moviola Milan-Lecce 2-0 | al via la ripresa | sul rosso a Krstovic … | LIVE News

Milan-Lecce 2-0 al 45': Pulisic, Giroud e qualche brivido | Serie A News - Alle 15.00 a San Siro scendono in campo le due squadre per il match valido per la 31esima giornata di Serie Alle 15.00 a San Siro scendono in campo Milan e Lecce per il match… Leggi ...informazione

Milan-Lecce, la Moviola LIVE: generoso il rosso a Krstovic, mancano due gialli - Milan e Lecce si affrontano a San Siro nel secondo anticipo, il primo del sabato della 31esima giornata della Serie A 2023/24 con calcio d`inizio a partire dalle.calciomercato

Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match - Moviola Milan Lecce: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentunesima giornata di Serie A 2023/24 Il Milan affronta il Lecce, nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2 ...milannews24