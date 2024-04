Mosca | colpito esercito ucraino a Sud di Donetsk

Guerra Ucraina-Russia, i droni di Kiev colpiscono la base dei bombardieri Tupolev - Mosca L'esercito russo ha annunciato di aver neutralizzato 53 droni in diverse regioni del Paese. Gli attacchi hanno preso di mira soprattutto la regione di Rostov, che ospita… Leggi ...informazione

Così a Mosca resta solo una banca per farsi pagare dal Dragone - Un ingorgo in piena regola. Solo che invece di auto, si tratta di transazioni. Succede anche questo ai tempi del grande freddo finanziario tra Russia e Cina. E non solo. L’alleanza tra Pechino e Mosca ...formiche

Per Mosca, ai Talebani non c’è alternativa - L'idea dell’Emirato garante della stabilità e cintura di sicurezza contro i jihadisti si indebolisce con l’attentato a Krasnogorsk. Ma la Russia, come altri attori regionali, non vede alternative. e a ...lettera22