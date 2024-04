Morto un ostaggio israeliano | chi l' ha ucciso | parla l' intelligence

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) Il corpo di Elad Katzir, uno degli ostaggi rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre, è stato recuperato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) in un raid nella Striscia di Gaza. A farlo sapere in un post su Facebook è stata Carmit Katzir, sorella di Elad, che ha annunciata che la sua famiglia è stata informata che il fratello è stato assassinato durante la prigionia, spiegando poi che sarà sepolto nel Kibbutz Nir Oz. In un messaggio congiunto l'Idf e lo Shin Bet hanno annunciato che, secondo fonti dicredibili, Katzir è stato assassinato dalla Jihad islamica palestinese. Anche la madre di Katzir, Hanna Katzir, è stata rapita dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre e rilasciata il 24 novembre come parte di un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato dal Qatar e dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele. Il padre, Rami Katzir, è stato ...