Morto Paolo Saldari | Quintana in lutto | in tanti al funerale

(Di sabato 6 aprile 2024) Ascoli, 6 aprile 2024 – Cattedrale di Sant’Emidio gremita per l’ultimo saluto a, ex Capitano delle Guardie del Sestiere di Porta Tufilla, deceduto a soli 59 anni a seguito di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Tutto il mondoro si è così ritrovato a piangere lo storico figurante rossonero. Assente il Console Francesco Mazzocchi impegnato a Londra, è stato il caposestiere Matteo Silvestri a rappresentare il Sestiere. Presenti gli altri capitani: Mattia Antonucci, Roberto Panfini, Alessandro Nespeca, Marco Amici e Fabio Cerfeda che hanno condiviso con lui decine di sfilate nel corteo della, che hanno gioito per le vittorie e si sono consolati a vicenda nelle delusioni della Giostra. Presenti anche alcune delegazioni anche degli altri Sestieri. Dopo la cerimonia funebre la salma ...