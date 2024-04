(Di sabato 6 aprile 2024) È, dove era nato nel 1953, l'deldel. Lo ha reso noto il presidente di TriennaleStefano Boeri, spiegando che "faremo sicuramente la camera ardente in Triennale, che è la sua casa". Figura tra le più interessanti e poliedriche della scenanica italiana,si è laureato nel 1982 al Politecnico di, formandosi prima presso lo studio di Franco Albini e in seguito in quello di Vittorio Gregotti. Alla fine degli anni 80, si trasferisce a Parigi, dove firma la ristrutturazione deld'Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti, le nuove sale della scuola francese alla Cour Carré del ...

Si tuffa in un fiume ghiacciato per salvare il suo cane, ma non riesce più a risalire: 45enne ritrovata morta dopo 3 mesi abbracciata all'animale - Italo Rota, Morto l'architetto del Museo del Novecento di Milano: aveva 70 anni Doveva essere un momento di relax, una giornata da ricordare. Invece in pochi minuti l'anniversario di matrimonio di ...msn

Morto Italo Rota, l'architetto del Museo del Novecento a Milano - È Morto a Milano, dove era nato nel 1953, l'architetto del museo del Novecento Italo Rota. Lo ha reso noto il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, spiegando che "faremo sicuramente la camera ...tg24.sky

Sala: 'Italo Rota era tra gli spiriti più geniali di Milano' - "La scomparsa di Italo Rota ci priva di uno dei massimi architetti mondiali, uno degli spiriti più liberi e geniali di Milano. Quando nessuno credeva in Expo, mi è stato vicino con le sue idee ed ...ansa