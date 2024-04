Morto il professor Emilio Di Vito | dalla cattedra alla politica | la scrittura era la sua vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Ascoli, 6 aprile 2024 – Mondo della cultura in lutto per la scomparsa delDi, amatissimo insegnante, filosofo, politico e scrittore di tanti libri che ne hanno esaltato l’amore per Dante e Cecco d’Ascoli. Lo piange la sua famiglia ma lo piangono anche i tanti ex alunni che grazie a lui si sono avvicinatifilosofia e alle opere dei due autori che ilDiha imparato a far amare proprio grazie ai suoi modi pacati ma soprattutto ad una preparazione straordinaria.notizia della sua scomparsa, il profilo Facebook delDiè stato subito inondato di messaggi. Legato al Resto del Carlino per la profonda amicizia con l’ex caporedattore Gianluigi Gasparri, il prof aveva condiviso la ...