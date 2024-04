Monza | Palladino | “Napoli? E’ pur sempre campione d’Italia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domani affrontiamo una squadra forte: hanno avuto difficoltà, ma sono puri campioniin carica. La partita di domani è stimolante sotto tutti i punti di vista, non solo per la classifica”. A dirlo è l‘allenatore del, Raffaele, alla vigilia della sfida aldi domenica alle 15. “Ilha grandi palleggiatori e tiratori”, prosegue, “per noi è un grande stimolo affrontare chi ha stravinto il campionato scorso. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile, troppe volte si dà per scontato quello che stiamo facendo. L’assenza di Matteo Pessina”, out per squalifica, “per noi sarà pesante, ma chi lo sostituirà lo farà al meglio. A partire con la fascia al braccio sarà Pablo ...