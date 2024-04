Monza-Napoli | le probabili | Olivera in vantaggio su Mario Rui Sky

Gli Ultras del Napoli danno il via alla Protesta in vista della sfida a Monza. I supporters azzurri hanno esposto uno striscione all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Sono ore caldissime ... (spazionapoli)

Arrivano in diretta da Castel Volturno gli ultimi aggiornamenti sul Napoli . Il report dell’ultimo allenamento azzurro prima della partenza verso Monza Dopo lo 0-3 casalingo subito per mano ... (spazionapoli)

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Napoli, in programma domani alle 15.00: “Domani affrontiamo una squadra forte. ... (sportface)

Monza-Napoli, Palladino in conferenza stampa: «Avrei voluto giocare in azzurro» - «Nell'ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così. Nel ...ilmattino

Palladino: "Contro il Napoli una squadra anche arrabbiata" - Il Napoli è primo in classifica come possesso palla ... A volte si dà per scontato che il Monza sia in una posizione alta della classifica e invece bisogna sottolineare che i ragazzi stanno facendo ...primamonza

Monza-Napoli, la protesta degli Ultras 1972: "Muti per amore", striscione e comunicato | FOTO - Ultime notizie SSC Napoli - Domani alle 15 si gioca Monza-Napoli, un appuntamento decisivo per le sorti europee del club azzurro. E gli Ultras 1972 della Curva B hanno esposto uno striscione all'ester ...msn