Monza-Napoli | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 6 aprile 2024) Un weekend intenso e importante, con un altro confronto particolare. EccoI diritti tv sono diventati un punto fisso per il nuovo mondo del calcio, cambiato poco per volta. Il primo segnale di questo mutamento lo si vede con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta senza dubbio un vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), d’altra parte però appare un lato negavito per tifosi e utenti, i quali si ritrovano così costretti a cercare numerose informazioni a riguardo. Da qui nasce l’intento dell’articolo, che ha proprio lo scopo di spiegaree quali saranno i possibili protagonisti. La giornata 31 vedrà confrontarsi ...