Monza-Napoli domenica 07 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Domani si gioca Monza-Napoli . Gli azzurri di Calzona devono ripartire in campionato dopo la batosta subita contro l’Atalanta. Anche se la Champions si allontana (l’aritmetica ancora non condanna il ... (ilnapolista)

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli ha in testa una sola cosa: che questo campionato finisca con dignità. L’obiettivo è quello di un piazzamento europeo, qualsiasi esso sia, per chiudere al meglio una ... (anteprima24)

Palladino "Sfida col Napoli stimolante, il Monza vuole stupire" - "Proveremo a fare qualcosa di incredibile per noi e per i tifosi", dice il tecnico dei brianzoli Monza (ITALPRESS ... Per Raffaele Palladino quella contro il Napoli non può essere una partita come le ...sport.tiscali

I pronostici di Er Faina: "Vi dico il risultato esatto di Monza-Napoli e Roma-Lazio" - Nella puntata di Controcalcio su Twitch, il noto Tiktoker Damiano Er Faina si è sbilanciato nelle previsioni dei match di Serie A.areanapoli

Monza, Palladino: "Mi sarebbe piaciuto giocare a Napoli" - Il Monza sogna l'aggancio in classifica al Napoli, avversario questa domenica alle ore 15 all'U-Power stadium. Palladino in conferenza: "Uno stimolo sfidare quelli che hanno stravinto il campionato ...sport.sky