Monreale | incendio distrugge le auto di due coniugi

(Di sabato 6 aprile 2024)– Unha distrutto duevetture parcheggiate in via Pezzingoli anella notte. Le, di proprietà di una coppia diresidenti nella zona, sono state completamente avvolte e distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Al momento non si conoscono le (live.it)

Auto di moglie e marito distrutte da un incendio, paura e indagini a Monreale - Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause ...blogsicilia

Monreale, incendio danneggia le auto di marito e moglie - Un incendio ha danneggiato le auto di marito e moglie in via Pezzingoli a Monreale. Le auto sono state avvolte dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.Sono in ...mondopalermo

Pioppo, domani si disputa il Trail di Casaboli - Monreale, 6 aprile – Il Trail di Casaboli torna dopo qualche anno di assenza. La manifestazione, organizzata dal Marathon Monreale è in programma per domani (domenica 7 aprile) e sarà valida come Camp ...monrealenews