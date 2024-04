Mondiali hockey femminili 2024 | l’Italia chiude battendo 6-1 la Slovenia

(Di sabato 6 aprile 2024)difemminilecon la terza vittoria in fila il la Divisione I Gruppo B del Mondiale. Le azzurre allenate da Stephanie Poirier battono 6-1 lae saranno o medaglia d’argento o di bronzo, in base ai risultati delle altre partite che si disputeranno in giornata.manca la promozione (serviva la prima posizione), ma può considerare positiva la sua rassegna iridata in Lettonia. SportFace.

