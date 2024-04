Mondiali di Curling Maschile | l’Italia perde nel qualification game | punterà al bronzo

(Di sabato 6 aprile 2024) Imaschili didi Schaffhausen (Svizzera) sono entrati nella cruciale fase a eliminazione diretta, alla qualeaveva guadagnato accesso come quinta classificata nel Round Robin. Nella mattinata odierna, la squadra azzurra si è cimentata nel cosiddetto “” contro la Germania dello skip Marco Muskatewitz. L’incontro ha avuto poca storia, poiché gli avversari sono stati regolati con il punteggio di 8-3. Dopo un punto tedesco in apertura e un end nullo, la compagine tricolore ha preso il sopravvento grazie a due punti marcati nel terzo parziale e a ben tre mani rubate consecutivamente. I teutonici hanno interrotto la sequenza negativa nel settimo end, mettendo però a referto un’unica stone. Retornaz e compagni hanno potuto permettersi di subire una mano rubata, ...

L’Italia proverà a conquistare una medaglia domani, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling maschile, in corso a ... (oasport)

Sfuma ancora in semifinale il sogno della Nazionale italiana maschile di Curling . Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo alla Svezia ai Campionati Mondiali 2024, rassegna in scena in ... (oasport)

Italia-Scozia, finale 3°-4° posto Mondiali Curling 2024: a che ora inizia, dove vederla in tv e streaming - L'Italia proverà a conquistare una medaglia domani, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di Curling maschile, in corso a Scha ...oasport