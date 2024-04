Moka esplode mentre prepara il caffè | la tragica morte di una donna a Palermo

Stava prepara ndo il caffé con la moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è morta un... (leggo)

esplode la Moka mentre prepara il caffè, Lucia muore dopo 24 ore di agonia: trovata esanime in cucina dal marito - Stava preparando il caffè con la Moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 ...corriereadriatico

