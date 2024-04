Modella di “Playboy” | “Quasi tutti i miei fidanzati mi hanno tradita | ecco il motivo”

Bella e intelligente: sulla carta Louanna Jasmin è la fidanzata perfetta. Ma nella realtà le cose non stanno proprio così. E’ stata la stessa mo della inglese di Playboy a rivelare in un’intervista ... (ilfattoquotidiano)

Non c’è più religione se anche un sex symbol Come Leonardo DiCaprio viene messo in dubbio per le sue capacità amatorie. E quell’alone di leggenda venutosi a creare negli anni per il fatto che ... (nonsolo.tv)