Mobilità docenti 2024 | RECLAMO entro 10 giorni se Ufficio Scolastico non ha valutato correttamente MODELLO

Il termine ultimo di presentazione delle istanze di Mobilità è scaduto il 16 marzo u.s., tuttavia, in determinati casi, è possibile presentare domanda anche oltre la predetta data. Vediamo ... (orizzontescuola)

In caso di richiesta di revoca della domanda di Mobilità inoltrata, il procedimento di accettazione o diniego deve concludersi con un provvedimento espresso. L'articolo Mobilità docenti 2024 /25: ho ... (orizzontescuola)

Nella Mobilità, tra le voci riguardanti l'anzianità di servizio, vi è quella relativa all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo una tantum. come si acquisivano e come si perdono i 10 ... (orizzontescuola)