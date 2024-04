Mo | polizia israeliana arresta 16 persone nella moschea di Al Aqsa

(Di sabato 6 aprile 2024) Tel Aviv, 6 apr. (Adnkronos) - Lahato 16durante la preghiera dell'albadi Alsul Monte del Tempio a Gerusalemme. Una persona è statata per aver sparato fuochi d'artificio contro la, mentre le altre sono state trattenute per incitamento alla violenza e al terrorismo dopo aver iniziato a cantare a sostegno di Hamas, riferisce la, che ha utilizzato un drone per lanciare gas lacrimogeni. I fedeli stavano prendendo parte alla preghiera del 'Leilat al-Qadr', durante la fine del mese sacro musulmano del Ramadan. Laafferma che la maggior parte degliti sono giovani di Gerusalemme Est e del nord di ...

Centinaia di palestinesi hanno partecipato alle preghiere per l’inizio del Ramada n alla moschea di Al-Aqsa , a Gerusalemme , considerato il terzo più importante luogo sacro per i musulmani. Non sono ... (ilfattoquotidiano)

