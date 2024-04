“Missili e droni | attacco significativo” Vicini al baratro | l' Iran risponde ad Israele

(Di sabato 6 aprile 2024) «Gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta e si stanno preparando attivamente per un' entro la prossima settimana da parte dell'in risposta al raid israeliano di lunedì a Damasco che ha ucciso alti comandantiiani». Ad affermarlo alla Cnn è un alto funzionario dell'amministrazione statunitense. Alti funzionari Usa attualmente ritengono che unda parte dell'sia «inevitabile», un'opinione condivisa dalle loro controparti israeliane, ha rivelato il funzionario. I due governi stanno lavorando alacremente per essere pronti nel caso poiché prevedono che l'dell'potrebbe prendere di mira sia obiettivi statunitensi che israeliani. Altre fonti ufficiali americane hanno riferito a Cbs News ...

Russia, stato di emergenza per radiazioni alla base Missilistica di Khabarovsk - Allarme radiazioni in Russia, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Khabarovsk, che ospita una base di Missili nucleari. Ma sono ore di paura anche in Ucraina, per gli scontri n ...msn

Kiev, 'nella notte massiccio attacco russo' - 'Secondo attacco russo su Zaporizhzhia, due feriti'. Attacco di droni russi uccide sei persone a Kharkiv. Yermak, 'Kiev è arrivata a un momento critico' (ANSA) ...ansa

Guerra Ucraina Russia, news. Attacco notturno di droni russi contro Kharkiv. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Attacco notturno di droni russi contro Kharkiv. LIVE ...tg24.sky