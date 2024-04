Milano | imam Ali Abu Shwaima | ' sindaco Turbigo ci ripensi | è nostro diritto'

(Di sabato 6 aprile 2024) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - "Noi speriamo che ildicie consenta alla comunità di festeggiare la fine del Ramadan. Confido nella sensibilità del primo cittadino, anche perché quello che chiediamo è unsancito dalla Costituzione ed è impensabile pensare di negarlo in uno Stato democratico". Lo afferma all'Adnkronos l'Ali Abu, presidente del Centro Islamico di Milano e Lombardia, dopo il no alla richiesta di autorizzazione per ottenere l'uso di un'area pubblica, per il 9 e 10 aprile prossimo, dove poter festeggiare la ricorrenza. Un rifiuto che ha trasformato quella che doveva essere una festa in un botta e risposta a suon di carte bollate con tanto di pronuncia del Tar che ha dato ragione all'istanza dell'associazione religiosa 'Moschea ...

Belluno. Cristiani e musulmani a cena insieme: il vescovo e l'imam invitano i cittadini. Si inizia a mangiare al tramonto per il Ramadan - BELLUNO - L'effetto scenografico sarà sicuramente forte. Ma il senso vero dell'iniziativa in programma questa sera, sabato 6 aprile, e che avrà come teatro lo spazio fra ...ilgazzettino

Milano. Don Gino Rigoldi, 50 anni di “Beccaria”. «Non esistono ragazzi cattivi» - Lo storico cappellano del carcere minorile ha - formalmente - rassegnato le dimissioni. «Ma continuerò a lavorare. I prossimi progetti Una casa per chi esce dall’istituto» ...avvenire

Scuola chiusa Ramadan. Per l’imam Moschea di Milano: “pista inclusiva, di sensibilità, ma anche in piena regola con autonomia scolastica” - Scuola chiusa Ramadan. Per l'imam Moschea di Milano: "pista inclusiva, di sensibilità, ma anche in piena regola con autonomia scolastica" % ...secolo-trentino