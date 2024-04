Milano dice addio a Italo Rota

Dopo il Montanelli imbrattato di Porta Venezia, Scoppia una nuova polemica a Milano per via di una statua . Si tratta di un’opera dell’artista Vera Omedeo, morta quasi centenaria l’anno scorso, che ... (open.online)

Ramadan negato a Turbigo: il Tar chiede l'intervento del prefetto di Milano - Oggi il TAR con una nuova ordinanza ha delegato il prefetto di Milano come arbitro tra l'amministrazione comunale ... E' un nostro diritto che invece ci negano perchè vogliono fumentare solo odio" ...tg.la7

Morto l'architetto Italo Rota - È morto a Milano, dove era nato nel 1953, l'architetto del museo del Novecento Italo Rota. Lo dice all'ANSA il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, spiegando che "faremo sicuramente la camera ...ansa

Carlotta Ferlito molestata a Milano: «Due ragazzi in motorino mi hanno chiesto l'Instagram, ho detto di no e mi hanno sputato addosso» - Carlotta Ferlito e le molestie in strada a Milano Carlotta Ferlito spiega poi la dinamica dell ... uno stava scendendo dalla moto, quindi io gli dico "no guarda". Il semaforo si fa verde, lui riparte.leggo