Milano | 150 ragazzi in piazza Duomo per un flash mob dedicato al musical Billy Elliot

Al MiCo - Milano Convention Center in City Life di Milano si è tenuto il taglio del nastro inaugurale per la Maratona di Milano che partirà il 7 aprile, da Piazza del Duomo, a cui prenderanno parte ... (ilgiornaleditalia)

L'Istituto Freud di Milano , una scuola superiore nota per il suo approccio innovativo, annuncia l'avvio di un progetto pionieristico per l'anno scolastico 2024-2025. Questo coinvolge l'adozione del ... (orizzontescuola)

Milano , 6 apr. (Adnkronos) - Un palcoscenico allestito in piazza Duomo , a Milano , per dare vita ad un flash mob dedicato a Billy Elliot , il protagonista dell'omonimo musical . Oltre 150 ragazzi , ... (liberoquotidiano)

