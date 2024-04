Milan | vittoria facile su un Lecce disarmato | in dieci per 45?!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilesce da San Siro vincitore contro unin difficoltà. I salentini restano inper tutto il secondo tempo dopo un rosso diretto a Krstovic. IN, per la trentunesima giornata di Serie A, termina 3-0. La squadra di Stefano Pioli si riporta a -11 punti dall’Inter, che attende di giocare il suo turno di campionato lunedì sera. I rossoneri indirizzano subito il match, grazie al gol di Pulisic che già al sesto minuto apre le marcature: l’attaccante sfrutta l’assist di Chukwueze e batte Falcone col sinistro. Al 20? ilsubisce un nuovo affondo, questa volta da parte di Giroud che infila in rete di testa il 2-0. Come se non bastasse per i salentini il primo tempo si conclude anche peggio: al 45? l’arbitro estrae il cartellino rosso ai ...