(Di sabato 6 aprile 2024) Tuttosport in prima pagina dedica un focus al campione del. Sul difensore mancino della nazionale francese ci sarebbe il...

Milan , Zoe Cristofoli ha manda to un messaggio al suo Theo Hernandez , dicendo di amare Dubai. Sull’Italia invece la pensa diversamente Nel calcio moderno ormai le wags hanno sempre più importanza. Le ... (dailymilan)

Mentre il Milan si prepara a ospitare il Lecce domani pomeriggio, la dirigenza del club di via Aldo Rossi è assorbita dai tanti rinnovi contrattuali che, tra tempistiche imminenti e gioielli da ... (sport.quotidiano)

Milan, Theo Hernandez è il mister 100 milioni - Tuttosport in prima pagina dedica un focus al campione del Milan Theo Hernandez. Sul difensore mancino della nazionale francese ci sarebbe il forte interesse di tante big straniere ma per il Milan non ...calciomercato

PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Zirkzee, la Juve attacca. Esposto contro l'Inter. Theo, 100 milioni - Il quotidiano torinese apre l'edizione di oggi con l'ultima voce di mercato che riguarda il club bianconero.areanapoli

Milan-Lecce, rossoneri a trazione offensiva: novità assoluta per Pioli - Si avvicina la sfida di San Siro tra il Milan e il Lecce. Per il match contro i salentini Stefano Pioli prepara un cambio in attacco.spaziomilan