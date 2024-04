Milan | Stefano Pioli esalta super Pulisic | professionista esemplare | ecco come fa la differenza

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 aprile 2024)continua a essere uno dei giocatori più decisivi del: le parole dell’allenatore rossonerosull’attaccante americano All’andata il Lecce aveva messo in estrema difficoltà il, ma in questi mesi i rossoneri sono cresciuti in maniera esponenziale e questa volta a San Siro non c’è stata storia. La squadra diè passata infatti subito in vantaggio, in controllo della partita dal primo all’ultimo minuto di gioco. Alla fine ilha vinto per 3-0, con i soliti, Giroud e Leao autori delle tre reti. Al termine della partita l’allenatore rossonerohato la stagione di Christian, sempre più decisivo: Quando la scorsa estate ci siamo parlati ho ...