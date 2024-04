Milan, senti Sacchi: 'Zirkzee più mezzapunta, meglio un centravanti alla Haaland' - Arrigo Sacchi dice la sul mercato del Milan. L`ex allenatore rossonero scrive sulla Gazzetta dello Sport: `Il rinnovamento del Milan passa da qualche necessario.calciomercato

“Stretto i denti e sofferto”: Pioli confessa tutto dopo Milan-Lecce - Ora Leao e compagni sono a +9 sulla Juventus Il Milan non si ferma. Col Lecce è arrivata la settima ... quando ci siamo parlati, ho sentito qualcosa di molto positivo. Sono contento perché ho trovato ...calciomercato

Milan-Lecce, Pioli: "Siamo vicini alla squadra che speravo. Pulisic fa salire il livello" - Solo vittorie da marzo per il Milan, che infila il settimo successo consecutivo tra ... Quando ci siamo parlati le prime volte ho sentito qualcosa di molto positivo. Lui non si apre tantissimo, ma non ...sport.sky