Milan | senti Daniel Maldini | “A Leao ruberei la falcata È impressionante”

Maldini a sorpresa: l’annuncio sul ritorno al Milan! - Maldini può tornare al Milan Sembra incredibile, ma il diretto interessato ne ha parlato a sorpresa, spiazzando i tifosi ...spaziomilan

Cucci: “Ho sentito che il Napoli è su Pinamonti, allora non arriva Conte” - Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho sentito che il Napoli sta se ...tuttonapoli

Daniel Maldini: “Tornare al Milan è un desiderio, se torno voglio giocare” - ma ripeto io non ho più sentito nessuno. E comunque in questo momento devo trovare la mia dimensione al Monza". Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun ...ilmilanista