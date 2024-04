Stefano Pioli e Rafael Leao , allenatore e top player del Milan , uniti per una missione comune. Con l'aiuto della squadra, tutto è possibile (pianetamilan)

Milan, retroscena su Jovic - Mancano poche ore al fischio di inizio di Milan-Lecce a San Siro. Doveva essere della partita dal primo minuto Luka Jovic ma l`attacco febrile subito nei giorni.calciomercato

Il Sassuolo butta via due punti, la Salernitana rimonta: 2-2 all'Arechi. Gli scatti più belli di TMW - Editoriale di Marco Conterio Va avanti la rivoluzione Milan: tutti i retroscena sull'idea Comolli e come può cambiare il club nel futuro. Il ruolo di Ibrahimovic e dei dirigenti: non sono esclusi ...tuttomercatoweb

“Era dell’Inter”, il retroscena di Biasin spiazza tutti: l’ha detto sul big del Milan - retroscena clamoroso svelato dal noto giornalista Biasin sul ... più maturo che avrebbe garantito da subito un certo rendimento. Così, Leao andò al Milan e, l’anno successivo, ad Appiano Gentile ...spaziomilan