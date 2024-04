Milan | Pulisic scatta l’opzione sul contratto? Ecco di che si tratta

Obiettivo doppia in cifra. Pulisic contro il Lecce andrà alla ricerca del gol numero 10 in campionato con la maglia del Milan . Un traguardo... (calciomercato)

Ecco la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan per la sfida contro il Lecce. Pioli lancia titolare Chukwueze , sulla trequarti agirà Pulisic Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan che tra poco ... (dailymilan)

Milan-Lecce, formazioni ufficiali: la rivoluzione targata Pioli - Si avvicina sempre di più la sfida, valida per il 31° turno di Serie A, tra Milan e Lecce. Una gara molto importante per entrambe le squadre che hanno ...footballnews24

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Pioli super offensivo, 4 attaccanti dal 1’ - Tutto pronto a San Siro per la sfida odierna fra Milan e Lecce, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Come da attese, Stefano Pioli conferma la formazione super offensiva prevista alla ...tuttonapoli

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Chukwueze-Pulisic-Leao a supporto di Giroud, Gabbia dal 1', Bennacer in panchina - A cinque giorni dall'andata dei quarti di Europa League contro la Roma, il Milan ospita il Lecce a San Siro per il ... con una trequarti super offensiva: Chukwueze, Pulisic e Leao insieme dal 1'.eurosport