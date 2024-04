Milan | Pioli | “Le cose andavano storte ma noi lavoravamo Ora…”

(Di sabato 6 aprile 2024) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2023-2024

Milan show a San Siro, Lecce battuto 3-0 - MilanO (ITALPRESS) – Tutto facile per il Milan, che supera 3-0 in casa il Lecce e si avvicina con fiducia alla sfida d’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma in programma giovedì.padovanews

Stefano Pioli dopo Milan-Lecce: "Siamo vicini alla squadra che speravo. Pulisic è un esempio per tutti" - Solo vittorie da marzo per il Milan, che infila il settimo successo consecutivo tra campionato e coppe. Ennesima conferma a San Siro per la squadra di Stefano Pioli, che ha parlato al termine del ...eurosport

Pulisic è inarrestabile, Pioli se lo coccola: «Ha atteggiamenti fantastici». E poi svela quel RETROSCENA - Stefano Pioli ha elogiato a DAZN, dopo Milan-Lecce, la prestazione di Pulisic, autore di un grande gol che ha sbloccato la partita. SI ASPETTAVA UN PULISIC COSI‘ – «Quando faccio queste riunioni video ...milannews24